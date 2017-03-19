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19 آذار 2017
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بالصورة- سعادة يرد على الرد الصادر من كنعان

publishing date: 19/03/2017 11:42:43
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بالصورة- سعادة يرد على الرد الصادر من كنعان
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لا يزال الجدل الحاصل بين النائبين ابراهيم كنعان وسامر سعادة يتفاعل، فقد رد الأخير على الرد الصادر من كنعان، في بيان جديد مشيرا به الى محاولة تضليل الرأي العام الذي لا يعلم بكيفية اليات العمل في المجلس النيابي، وذلك عبر نشر كنعان لمقتطفات من "تقرير" لجنة المال والموازنة، قام هو بطباعته واعداده، وبأن هذا التقرير بالذات، سقط في المجلس بعد معارضة الأغلبية الساحقة  من النواب له، ومنهم أعضاء في تكتله.
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وأكد أن لا أحد يعترض على توازن الإيرادات مع النفقات، انما الخلاف هو على كيفية  تأمين الإيرادات.
 
 
لقراءة ردّ النائب ابراهيم كنعان على النائب سامر سعادة اضغط هنا
لقراءة ردّ النائب سامر سعادة على اتهامات الوزير جبران باسيل اضغط هنا
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