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19 آذار 2017
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بعد انسحابه من الشارع...الأحرار يعلن أنه سيكون بالمرصاد

publishing date: 19/03/2017 12:12:48
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بعد انسحابه من الشارع...الأحرار يعلن أنه سيكون بالمرصاد
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أعلن حزب الوطنيين الأحرار "إن "القضية التي نزل من أجلها إلى الشارع، سامية وبعيدة كل البعد عن أعمال الشغب والمواجهة مع القوى الأمنية التي لطالما كانت وستبقى السلاح الشرعي الوحيد لحماية الوطن وأبنائه."

وتوجه الحزب بعد اجتماعه الطارىء إلى من بقي من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، طالبا منهم "الخروج من الشارع والابقاء على التحركات سلمية وديمقراطية، وعدم الانجرار إلى أعمال شغب مع المندسين".
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وأكد الحزب في البيان "اننا في تحركاتنا اللاحقة، كما التي سبقت، سنكون بالمرصاد للأعمال التخريبية التي لن نسمح لها ان تعكر صفو هدفنا الأول والأخير والذي يبقى بناء الدولة". 
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