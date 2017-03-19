شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
أخبار فنية
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالصورة: إليسا حضرت اليوم في الاعتصام!

publishing date: 19/03/2017 12:53:35
episodes
بالصورة: إليسا حضرت اليوم في الاعتصام!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليافطة رُفعت في التظاهرة التي جرت اليوم في ساحة رياض الصلح ظهرت فيها الفنانة اللبنانية إليسا.

وفي التفاصيل، قامت إحدى المعتصمات برفع صورة لإليسا مع تغريدة كانت قد نشرتها هذه الأخيرة عبر توتير للتعبير عن رفضها للزيادات الضريبيّة وجاء فيها "It’s not okay anymore" بما معناه أنّ الوضع غير مقبول!
الإعلان


يُشار إلى أنّ الصورة نالت ردود فعل كثيرة خصوصاً عبر توتير حيث تناقلها محبي إليسا.

إليكم الصورة:
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact