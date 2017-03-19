بالصورة: إليسا حضرت اليوم في الاعتصام!

الإعلان

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليافطة رُفعت في التظاهرة التي جرت اليوم في ساحة رياض الصلح ظهرت فيها الفنانة اللبنانية إليسا.وفي التفاصيل، قامت إحدى المعتصمات برفع صورة لإليسا مع تغريدة كانت قد نشرتها هذه الأخيرة عبر توتير للتعبير عن رفضها للزيادات الضريبيّة وجاء فيها "It’s not okay anymore" بما معناه أنّ الوضع غير مقبول!يُشار إلى أنّ الصورة نالت ردود فعل كثيرة خصوصاً عبر توتير حيث تناقلها محبي إليسا.إليكم الصورة: