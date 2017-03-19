الحكمة يقترب من التأهل ... وتربل دوبل لايفيبيرا

‬‬قاد النيجيري مايك إيفيبيرا الحكمة للفوز على مضيفه التضامن الزوق 90-75 بتسجيله ثلاثة أرقام مزدوجة 30 نقطة ، 10 متابعات مع 10 تمريرات حاسمة ليضمن لفريقه بنسبة كبيرة التأهل لدور الثمانية في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الأحد.

أحرز إيفيبيرا 30 نقطة رغم عدم مشاركة زميله الأمريكي المصاب تيريل ستوغلين وسيطر على عشر كرات مرتدة وارسل عشر تمريرات حاسمة وأضاف الأمريكي كالفن جودفري 17 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة ومرر أربع تمريرات حاسمة.

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وسجل الأمريكي موريس كامب 23 نقطة لكنها لم تكن كافية ليتفادى فريقه التضامن الخسارة رقم 11 له هذا الموسم.

وتقدم الحكمة للمركز السابع بدلا من التضامن الذي تراجع للثامن برصيد 26 نقطة لكل منهما من 16 مباراة.