شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
رياضة
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

الحكمة يقترب من التأهل ... وتربل دوبل لايفيبيرا

publishing date: 19/03/2017 13:11:44
episodes
الحكمة يقترب من التأهل ... وتربل دوبل لايفيبيرا
الإعلان
مقالات ذات صلة
ترقبوا مباراة الحكمة والتضامن في اطار بطولة لبنان لكرة السلة عبر...
ترقبوا مباراة الحكمة والتضامن في اطار بطولة لبنان لكرة السلة عبر...
ترقبوا مباراة الحكمة والتضامن في اطار بطولة لبنان لكرة السلة عبر...
ترقبوا مباراة الحكمة والتضامن في اطار...
فوز الشانفيل على هوبس بنتيجة 77-73 في إطار المرحلة ١٧ من إكس إكس...
فوز الشانفيل على هوبس بنتيجة 77-73 في إطار المرحلة ١٧ من إكس إكس...
فوز الشانفيل على هوبس بنتيجة 77-73 في إطار المرحلة ١٧ من إكس إكس...
فوز الشانفيل على هوبس بنتيجة 77-73 في...
فوز بيبلوس على اللويزة بنتيجة 99-85 في إطار المرحلة ١٧ من إكس...
فوز بيبلوس على اللويزة بنتيجة 99-85 في إطار المرحلة ١٧ من إكس...
فوز بيبلوس على اللويزة بنتيجة 99-85 في إطار المرحلة ١٧ من إكس...
فوز بيبلوس على اللويزة بنتيجة 99-85 في...
ترقبوا مباراة هوبس والشانفيل في إطار إكس إكس أل إينرجي بطولة...
ترقبوا مباراة هوبس والشانفيل في إطار إكس إكس أل إينرجي بطولة...
ترقبوا مباراة هوبس والشانفيل في إطار إكس إكس أل إينرجي بطولة...
ترقبوا مباراة هوبس والشانفيل في إطار...
الاتحاد اللبناني لكرة السلة نعى رئيس لجنة الملاعب اندريه شيحا
الاتحاد اللبناني لكرة السلة نعى رئيس لجنة الملاعب اندريه شيحا
الاتحاد اللبناني لكرة السلة نعى رئيس لجنة الملاعب اندريه شيحا
الاتحاد اللبناني لكرة السلة نعى رئيس...
فوز الشانفيل على بيبلوس بنتيجة 104-83 في إطار المرحلة ١٦ من إكس...
فوز الشانفيل على بيبلوس بنتيجة 104-83 في إطار المرحلة ١٦ من إكس...
فوز الشانفيل على بيبلوس بنتيجة 104-83 في إطار المرحلة ١٦ من إكس...
فوز الشانفيل على بيبلوس بنتيجة 104-83...
ترقبوا مباراة الشانفيل وبيبلوس في إطار إكس إكس أل إينرجي بطولة...
ترقبوا مباراة الشانفيل وبيبلوس في إطار إكس إكس أل إينرجي بطولة...
ترقبوا مباراة الشانفيل وبيبلوس في إطار إكس إكس أل إينرجي بطولة...
ترقبوا مباراة الشانفيل وبيبلوس في إطار...
فوز الهومنتمن على هوبس بنتيجة 90-76 في إطار المرحلة ١٦ من إكس...
فوز الهومنتمن على هوبس بنتيجة 90-76 في إطار المرحلة ١٦ من إكس...
فوز الهومنتمن على هوبس بنتيجة 90-76 في إطار المرحلة ١٦ من إكس...
فوز الهومنتمن على هوبس بنتيجة 90-76 في...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 ‬‬قاد النيجيري مايك إيفيبيرا الحكمة للفوز على مضيفه التضامن الزوق 90-75 بتسجيله ثلاثة أرقام مزدوجة 30 نقطة ، 10 متابعات مع 10 تمريرات حاسمة ليضمن لفريقه بنسبة كبيرة التأهل لدور الثمانية في الدوري اللبناني لكرة السلة اليوم الأحد.
 
أحرز إيفيبيرا 30 نقطة رغم عدم مشاركة زميله الأمريكي المصاب تيريل ستوغلين وسيطر على عشر كرات مرتدة وارسل عشر تمريرات حاسمة وأضاف الأمريكي كالفن جودفري 17 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة ومرر أربع تمريرات حاسمة.
الإعلان

 
وسجل الأمريكي موريس كامب 23 نقطة لكنها لم تكن كافية ليتفادى فريقه التضامن الخسارة رقم 11 له هذا الموسم.
 
وتقدم الحكمة للمركز السابع بدلا من التضامن الذي تراجع للثامن برصيد 26 نقطة لكل منهما من 16 مباراة.
 
لمشاهدة المباراة إضغط هنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact