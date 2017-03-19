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19 آذار 2017
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سامي الجميل: الشعب اللبناني برهن قدرته على التغيير

publishing date: 19/03/2017 13:06:09
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 رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي أن الشعب اللبناني برهن أنه قادر أن يغيّر ويعطّل ويطمح بدولة حقيقية. 

ودعا الجميع إلى تحمّل مسؤولية ما وصفه باللحطة التاريخية، وأكد أن حزب الكتائب مستمر في المطالبة بالإصلاحات.
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