سامي الجميل: الشعب اللبناني برهن قدرته على التغيير

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي أن الشعب اللبناني برهن أنه قادر أن يغيّر ويعطّل ويطمح بدولة حقيقية.

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ودعا الجميع إلى تحمّل مسؤولية ما وصفه باللحطة التاريخية، وأكد أن حزب الكتائب مستمر في المطالبة بالإصلاحات.