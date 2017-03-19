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19 آذار 2017
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سامي الجميل: معركتنا اليوم هي لرفض الضرائب ووقف الفساد والهدر وسنستمر بها خطوة خطوة لكي لا نقع باخطاء الحراك المدني سابقا وبعدها ننتقل الى ملفات أخرى

publishing date: 19/03/2017 13:30:30
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سامي الجميل: معركتنا اليوم هي لرفض الضرائب ووقف الفساد والهدر وسنستمر بها خطوة خطوة لكي لا نقع باخطاء الحراك المدني سابقا وبعدها ننتقل الى ملفات أخرى
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