آخر الأخبار 19 آذار 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح سامي الجميل: معركتنا اليوم هي لرفض الضرائب ووقف الفساد والهدر وسنستمر بها خطوة خطوة لكي لا نقع باخطاء الحراك المدني سابقا وبعدها ننتقل الى ملفات أخرى publishing date: 19/03/2017 13:30:30