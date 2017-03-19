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19 آذار 2017
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الاستدانة بمئات ملايين الدولارات...من أين ستردها الدولة؟

publishing date: 19/03/2017 13:32:34
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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مجلس النواب أقرّ الاستدانة بمئات ملايين الدولارات، فإلى أين تذهب هذه المبالغ؟، ومن أين ستسددها الدولة؟
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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