نقابة المحامين في بيروت تستمر بالامتناع عن حضور الجلسات

دعا مجلس نقابة المحامين في بيروت، المحامين "إلى الإستمرار في الإمتناع عن حضور الجلسات وعدم القيام بكافة المراجعات أمام جميع المحاكم والدوائر الرسمية لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الواقعين في 20 و21 و22 آذار 2017، بإستثناء تلك المتعلقة بالمهل القانونية المسقطة للحقوق".

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جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بعد جلسة استثنائية لمناقشة المستجدات التشريعية الضريبية؛ وإنطلاقا من حرصه على دور النقابة في الحفاظ على دستورية القوانين والمبادئ القانونية المكرسة فيه وفي جميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكون مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة يتضمنان مخالفات جوهرية وخطيرة تطال المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالإنتظام العام".