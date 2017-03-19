دمشق... عودة الى دائرة النار

الدخان المتصاعد من حي جوبر هو نتيجة معركة فتحتها فجأة فصائل معارضة من بينها فتح الشام محاولة التقدم الى ساحة العباسيين في قلب العاصمة السورية حيث ترددت بقوة أصداء المعارك...فماذا وراء هذه المعركة؟

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