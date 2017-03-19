معركة تحرير الموصل...مستمرة

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن معركة السيطرة على غرب الموصل هي أقذر وأشد فتكا بالمدنيين من معركة استعادة الشطر الشرقي للمدينة، مؤكدة إن وحدات وزارة الداخلية العراقية استخدمت اخيرا صواريخ غير موجهة في غرب الموصل، معتبرة ان طبيعتها العشوائية تجعل استخدامها في مناطق مأهولة بالمدنيين انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب.

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