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19 آذار 2017
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معركة تحرير الموصل...مستمرة

publishing date: 19/03/2017 13:58:03
episodes
المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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علقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن معركة السيطرة على غرب الموصل هي أقذر وأشد فتكا بالمدنيين من معركة استعادة الشطر الشرقي للمدينة، مؤكدة إن وحدات وزارة الداخلية العراقية استخدمت اخيرا صواريخ غير موجهة في غرب الموصل، معتبرة ان  طبيعتها العشوائية تجعل استخدامها في مناطق مأهولة بالمدنيين انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب.
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