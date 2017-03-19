وهاب: النائب موظف عند المواطن

رأى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن من أسباب التحرّك في مواجهة السلطة، هو ظلم الناس، من خلال التأخير في إصدار قانون العفو العام.



وهاب وأمام وفد من طرابلس حمل إليه رسالة من أمهات وأهالي الموقوفين في السجون، رفض تشكيل لجنة نيابية لمعالجة موضوع الفساد, لأن المشكلة تكمن في أن المسؤولين غير مقتنعين أن النائب لخدمة المواطن, وموظف عند المواطن.

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