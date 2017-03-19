اعتداء مطار أورلي يشغل فرنسا...

كشف مدعي عام باريس فرانسوا مولان ان الرجل الذي قتله جنود فرنسيون بالرصاص في مطار أورلي، ويدعى زياد بن بلقاسم صاح قائلا إنه جاء "للموت في سبيل الله".

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