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19 آذار 2017
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اعتداء مطار أورلي يشغل فرنسا...

publishing date: 19/03/2017 14:05:05
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس عزيز
ندى اندراوس عزيز
@Nada_Andraos
ندى اندراوس عزيز - مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ومقدمة البرنامج السياسي نهاركم سعيد.
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كشف مدعي عام باريس فرانسوا مولان ان الرجل الذي قتله جنود فرنسيون بالرصاص في مطار أورلي، ويدعى زياد بن بلقاسم صاح قائلا إنه جاء "للموت في سبيل الله".
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