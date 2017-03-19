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19 آذار 2017
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مبادرة نسائية في وجه معمل الاسمنت في عين دارة

publishing date: 19/03/2017 14:09:18
episodes
المؤلف:
نور نصر الله
نور نصر الله
@nournasralah
مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال
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اعتراضا على إنشاء معمل الإسمنت أو معمل الموت كما يسميه أهالي البلدة، وزّعت مجموعة من السيدات الورود على عابري طريق ضهر البيدر الدولية بالاتجاهين وذلك ضمن مبادرة تحت عنوان: وردة حياة من سيدات عين دارة بوجه معمل الموت...
 
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