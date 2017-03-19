شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

لبنان يدخل غينيس...أطول سندويش شاورما بالعالم

publishing date: 19/03/2017 14:13:34
episodes
المؤلف:
منال خليل
منال خليل
@Manal_Khalil
منتجة أخبار في الـ LBCI حائزة على شهادة اذاعة وتلفزيون من كلية الاعلام والتوثيق-الجامعة اللبنانية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
٢9٠ كيلو دجاج، 60 كيلو ثوم، ٤٠ كيلو كبيس خيار، ٨٠ ليتر من الزيت و٦٠٠ رغيف خبز...هذا سندويش شاورما عملاق بطول تراوح بين 120 و125 متر.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact