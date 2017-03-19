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19 آذار 2017
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محمد عسّاف كشف سبب انفصاله عن الإعلامية لينا قيشاوي... إليكم التفاصيل!

publishing date: 19/03/2017 14:17:17
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محمد عسّاف كشف سبب انفصاله عن الإعلامية لينا قيشاوي... إليكم التفاصيل!
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أعلن نجم أراب آيدول الفنان محمد عسّاف في مقابلة له مع مجلة "لها" أنّه لا ينوي الزواج في السنوات القليلة المقبلة مشيراً إلى أنّه مرّ بتجربة ولم تكلل بالنجاح كما أنّه يضع مسيرته الفنية أولوية في الوقت الحالي.

وكشف عساف أنّ انشغاله الدائم بعمله كان سبباً أساسياً في فشل علاقته السابقة بالإعلامية لينا قيشاوي  ولفت محمد إلى أنّ الزواج لمن يعمل في المجال الفنيّ صعب للغاية.
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في سياق آخر، عبّر عساف انزعاجه من انتشار شائعات عديدة عنه من وفاته وتعرضه لحادث سير وصولاً إلى ارتباطه وزواجه السريّ.

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