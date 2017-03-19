وقفة...بإمكان جنبلاط أن يضعها في رصيده!

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التاسع عشر من آذار 2017، يومٌ تاريخي بامتياز، من المختارة إلى رياض الصلح... البيت الجنبلاطي سلَّم تيمور الكوفية ، لكن جنبلاط ما زال في الواجهة، لا هو تخلى عن الزعامة ولا تيمور أخذ الواجهة كليًا... أربعون عامًا على اغتيال كمال جنبلاط ، أراد نجله وليد أن يقول إنه حافظ على الأمانة ويسلِّمها الى حفيد كمال... الإحتفال شاءه وليد جنبلاط عرضًا لعضلات الزعامة, وشاءها أيضًا أبعدَ من الحسابات الإنتخابية، وقد نجح إلى حدٍّ بعيد في تثبيت هذه الزعامة بشراكة الرئيس سعد الحريري الذي وقف إلى جانبه ، تمامًا مثلما وقف جنبلاط إلى جانب سعد الحريري إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري... وقفة اليوم أبعد من وقفة وفاء، إنها رسالة مقرؤة من الرئيس الحريري إلى الحلفاء والخصوم ، وبإمكان جنبلاط أن يضعها في رصيده...لكن المشهد في ساحة رياض الصلح هو غيره في ساحة قصر المختارة... في المختارة أُلبِسَ الرئيس سعد الحريري كوفية جنبلاط، وفي ساحة رياض الصلح أَلبَسه المعتصمون مسؤولية لائحة الضرائب... الإعتصام كان حاشدًا, ولكن شابته بعض التصرفات من مقنَّعين أدت إلى انسحاب أحزاب الكتائب والأحرار والإشتراكي منه.إنتهى النهار على خير ليبدأ أسبوع الإختبارات القاسية سواء بالنسبة إلى السلسلة والموازنة، أم بالنسبة إلى قانون الإنتخابات... على مستوى القانون، فإن اجتماعًا سيُعقَد هذه الليلة لأعطاء أجوبة حيال المشروع الثالث الذي تقدّم به الوزير باسيل ، الذي سيُغادر فجر غد إلى واشنطن. أما بالنسبة إلى لائحة الضرائب فهناك اتجاه إلى إعادة النظر فيها بعد الضربات التي تلقتها.يبقى ان الجامع المشترك بين مشروع قانون الانتخابات واللائحة الجديدة للضرائب، هو ان المشروعيْن مازالا غير واضحَيْ المعالِم .