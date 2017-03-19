شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
أخبار دولية
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

برلين تعتبر ان اردوغان "تجاوز الحدود"

publishing date: 19/03/2017 14:34:51
episodes
برلين تعتبر ان اردوغان &quot;تجاوز الحدود&quot;
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 أعلن  وزير الخارجية الالماني انه ابلغ الاحد نظيره التركي ان رئيسه "تجاوز الحدود" باتهامه المستشارة انغيلا ميركل شخصيا ب "ممارسات نازية".   
  
وقال الوزير سيغمار غابرييل لصحيفة باسايور نيو برس الالمانية في عددها الذي يصدر الاثنين، "نحن متسامحون لكننا لسنا حمقى، ولذلك ابلغت بوضوح تام زميلي التركي مولود تشاوش اوغلو انه تم تجاوز حدود معينة" اثر التصريحات "الصادمة" لرجب اردوغان.
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact