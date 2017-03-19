برلين تعتبر ان اردوغان "تجاوز الحدود"

أعلن وزير الخارجية الالماني انه ابلغ الاحد نظيره التركي ان رئيسه "تجاوز الحدود" باتهامه المستشارة انغيلا ميركل شخصيا ب "ممارسات نازية".



وقال الوزير سيغمار غابرييل لصحيفة باسايور نيو برس الالمانية في عددها الذي يصدر الاثنين، "نحن متسامحون لكننا لسنا حمقى، ولذلك ابلغت بوضوح تام زميلي التركي مولود تشاوش اوغلو انه تم تجاوز حدود معينة" اثر التصريحات "الصادمة" لرجب اردوغان.

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