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19 آذار 2017
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ميقاتي والضاهر يدافعان عن الحريري...

publishing date: 19/03/2017 14:52:50
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ميقاتي والضاهر يدافعان عن الحريري...
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أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر تويتر أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي مشروع  وندعمه، اما التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء وشخص دولة الرئيس سعد الحريري فأمر مرفوض ومستنكر."

في السياق عينه، إعتبر النائب خالد الضاهر، في بيان، ان "التظاهر حق مشروع للشعب اللبناني الذي اعتاد على الحرية والديمقراطية"، مشددا في الوقت نفسه على ان "المس بموقع رئاسة الحكومة أمر مرفوض جدا، ونستنكر ما حصل مع الرئيس سعد الحريري خلال تظاهرة اليوم في رياض الصلح".
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وطالب بـ "وضع حد لموضوع اثارة الشغب اثناء التظاهرات في لبنان"، متمنيا على الحريري "ان يعين مستشارين له يتلمسون نبض الشارع ومعاناة الناس". 
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