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19 آذار 2017
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ما المميز بهذه الطفلة؟

publishing date: 19/03/2017 15:22:55
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ما المميز بهذه الطفلة؟
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الطفلة اسمها Isla Walton وعمرها عامان، وهي تشبه الى حد كبير المغني العالمي Ed Sheeran.

قريبة الطفلة كشفت لموقع  SunOnline ان كل من يراها يلاحظ الشبه الكبير بالنجم ويطلقون عليها صفة طفلة Sheeran والاهم ان الصغيرة تعشق اغانيه وتحاول ان تؤديها وترقص على انغامها.
 
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