بالصور- قطعوا طريق مستديرة مار مخايل...وهربوا

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قطع بعض الشبان الطريق عند تقاطع كنيسة مار مخايل في الشياح بالاطارات المشتعلة، وفور وصول دورية لقوى الأمن الداخلي، هربوا على متن دراجات نارية، من دون أن تتضح أسباب ما فعلوه.ولاحقا حضرت إلى المكان قوة من الجيش، بدأ عناصرها بالعمل على إخماد الحريق وفتح الطريق.