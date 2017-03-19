ريفي: الإساءة الى الحريري مرفوضة

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أعلن وزير العدل السابق اشرف ريفي أن "الإساءة التي تعرض لها الرئيس سعد الحريري ومقام رئاسة الحكومة مرفوضة وهي تأتي من نفس الجهات التي أرادت تشويه صورة التحرك الشعبي وإجهاض أهدافه."واشار عبر تويتر الى الاستمرار بدعم مطالب اللبنانيين "وإقرار السلسلة ومكافحة الفساد والبدء بعملية إصلاح حقيقية وفرض السيادة على المرفأ والمطار ووقف الهدر بالكهرباء"، مؤكدا دعمه الى جانب المجتمع المدني أي تحرك شعبي وقال "ندعو القوى الأمنية لحماية المتظاهرين وتوقيف وملاحقة جماعات الشغب المنظم وكشف من يقف وراءهم."