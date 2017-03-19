اشكال في طريق الجديدة...دفاعاً عن الحريري

أفادت معلومات عن أن مسيرة بالدراجات النارية نظمت من قبل بعض الشبان في طريق الجديدة وذلك دفاعاً عن الرئيس سعد الحريري، وتردد عن اشكال حصل خلالها وتحديداً في شارع عفيف الطيبي، وعلى الفور تدخل الجيش لفض الاشكال.

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