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19 آذار 2017
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قتيل وجريح في إشكال بين عائلتين...والجيش يداهم!

publishing date: 19/03/2017 17:25:11
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قتيل وجريح في إشكال بين عائلتين...والجيش يداهم!
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وقع اشكال بين أفراد من عائلتي اليوسف وحمود من بلدتي الكنيسة والمجدل في منطقة وادي خالد بسبب خلافات قديمة، تطور الى تضارب واطلاق نار، ما أدى إلى مقتل "م. ح." الذي نقلت جثته الى مستشفى حلبا الحكومي، وجرح شخص آخر من آل حمود نقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وإثر ذلك، وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" سادت حال من التوتر في البلدتين، وحضرت قوة من الجيش بدأت بتنفيذ حملة مداهمات في المنطقة، والعمل على إعادة الهدوء. 
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