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19 آذار 2017
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الحريري قد لا يرافق عون الى قمة عمان

publishing date: 19/03/2017 17:31:04
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الحريري قد لا يرافق عون الى قمة عمان
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علمت صحيفة "الأنباء" ان الرئيس سعد الحريري قد لا يرافق الرئيس ميشال عون الى قمة عمان ما لم ينجز شيئا من الاستحقاقات المطلوبة كقانون الانتخابات او الموازنة العامة، اما سلسلة الرتب والرواتب فتعد جزءا من الموازنة.
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