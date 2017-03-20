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20 آذار 2017
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بوتفليقة يظهر بعد شهر من شائعات بشأن صحته

publishing date: 20/03/2017 00:56:30
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بوتفليقة يظهر بعد شهر من شائعات بشأن صحته
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ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في شريط مصور لأول مرة منذ شهر منذ أن أثار إلغائه المفاجئ لاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الجزائر تكهنات بشأن حالته الصحية. 

 ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 لم يظهر بوتفليقة(80 عاما)بشكل علني إلا نادرا وعادة في صور في وسائل الإعلام الحكومية مع شخصيات بارزة تزور الجزائر مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان الزعيم الجزائري الذي يرأس البلاد منذ نحو 20 عاما سيكمل فترة رئاسته.
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وشوهد بوتفليقة يستقبل وزير الشؤون الأفريقية والعربية الجزائري في شريط مصور بُث يوم الأحد في التلفزيون الرسمي . وكانت تلك أول مرة يظهر فيها بوتفليقة منذ تأجيله زيارة ميركل للجزائر في 20 شباط مشيرا إلى إصابته بالتهاب شعبي حاد.
  
 
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