سيول قلقة من "التقدم" في البرنامج البالستي لكوريا الشمالية

إعتبرت كوريا الجنوبية أن التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية على محرك صاروخي هي مؤشر إلى "تقدم كبير" في برامجها البالستية.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على اختبار المحرك الصاروخي الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبكين.وكثّفت بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة تطوير برامجها البالستية والنووية رغم الحظر الدولي.وبناء على أوامر كيم جونغ-أون، أطلقت كوريا الشمالية في بداية آذار دفعة من الصواريخ البالستية، بينها ثلاثة سقطت في البحر قرب الأرخبيل الياباني.وتطمح بيونغ يانغ إلى تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على بلوغ القارة الأميركية.

محادثات بين روسيا واليابان

الى ذلك، يطغى ملف الامن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المحادثات المقررة الاثنين في طوكيو بين وزراء خارجية ودفاع اليابان وروسيا على خلفية الازمة الناجمة عن تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية.واعلن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا امام الصحافيين قبل بدء المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف :"نريد التباحث في الامن الاقليمي ومن ضمنه، الملف النووي الكوري الشمالي والصواريخ البالستية في هذا البلد".من جهته، قال لافروف من دون أن يذكر كوريا الشمالية تحديدا ان "عدة مواضيع متعلقة بالامن العالمي والاقليمي قد تراكمت"، مما يجعل هذه المحادثات "في موضوع الساعة".