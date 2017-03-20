أسرار الصحف 20-03-2017

النهار

تؤكد مصادر متابعة أن "حزب الله" أبلغ الرئيس عون أنه ليس ملزماً باللوائح المشتركة مع "القوات".

اضطر مرشّح الى نقابة المهندسين الى الرد على رئيس الجامعة اللبنانية الذي وزّع بياناً داعماً لأحد المرشحين بما يتجاوز موقعه كرئيس لجامعة الوطن.

تعاني إحدى الرهبانيات المارونية انقساماً يستدعي تعيين زائر رسولي عليها من الفاتيكان.

لوحظ أن مكتب أحد الوزراء الجدد يوزّع أجندة استقبالات الوزير باللغة الانكليزية.

لا يزال ملف المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد عالقا في مجلس شورى الدولة ولا تزال متوقفة عن ممارسة عملها .

المستقبل

يقال

إنّ نواباً في تكتّل "التغيير والإصلاح" يؤكدون أن وزير الخارجية جبران باسيل تلقّى خلال الساعات الماضية ثلاث ملاحظات من "حزب الله" حول اقتراحه الأخير المتعلّق بقانون الانتخاب.

اللواء

يعمل محيطون بقطبين سياسيين على عرقلة خطوات التلاقي والتعاون بينهما، عبر افتعال مواقف استفزازية بين الحين والآخر!

تبين أن رواتب الرؤساء والنواب السابقين والمتوفين مع الزيادات الأخيرة عليها تعادل ميزانيات أربع وزارات مجتمعة بينها: الصناعة والزراعة!

لاحظت أوساط دبلوماسية أن البطريرك الراعي أعلن موقفه من سلاح "حزب الله" عشية زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان!

الجمهورية

تلقّى أحد النواب تأنيباً من مرجعه السياسي على خلفية موقف أدلى به حيال قضية حسّاسة.

تبيّن أن تواصلاً حصل بين مرجعين سياسيَّين كبيرين إنعكس اعتدالاً في مواقف أحدهما ما أبقى على شعرة معاوية بينه وبين مرجع كبير.

تمنّى حزب على مرجعية شمالية التحالف إنتخابياً مع مسؤول رسمي كبير فردّت المرجعيّة:"لا يَلزمني.