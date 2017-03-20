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20 آذار 2017
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جديد التحقيقات بهجوم اورلي

publishing date: 20/03/2017 01:15:27
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جديد التحقيقات بهجوم اورلي
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أعلن مصدر قضائي أنّ الفرنسي زياد بن بلقاسم المتطرف الذي اعتدى على جندية السبت في مطار اولي بباريس قبل أن يُقتل، كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. 
 
وأوضح المصدر أن التحاليل التي أجريت أظهرت أن مستوى الكحول يبلغ 0,93 غرام لكل لتر في دمه، مع وجود (أثر) للقنب والكوكايين.
     
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وبن بلقاسم (39 عاما) الذي لديه سوابق عدة في السرقة والسطو وأشير إلى أنه أصبح متطرفا إسلامياً في السجن، قال إنه مستعد "للاستشهاد" في سبيل الله لدى مهاجمته صباح السبت جندية كانت ضمن دورية في المبنى الجنوبي من المطار، وذلك قبل قتله بيد زميلي الجندية.
     
ولم يتم حتى هذه المرحلة تحديد ما إذا كان أحد قد تواطأ معه. وقد تم مساء الأحد إطلاق شقيق المهاجم وابن عمه اللذين تقدما من تلقاء نفسهما إلى الشرطة. وأخلي سبيل والد بن بلقاسم مساء السبت.  
 
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