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20 آذار 2017
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الإمارات تستدعي سفيرة سويسرا

publishing date: 20/03/2017 01:19:17
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الإمارات تستدعي سفيرة سويسرا
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استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرة سويسرا الأحد للتنديد ببيان قدمته سويسرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وانتقدت فيه سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزارة الخارجية بدولة الإمارات أبلغت السفيرة السويسرية "انه كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض."
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واشارت الى أن وزارة الخارجية اتهمت أيضا سويسرا بعدم الاعتراف بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
 
 
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