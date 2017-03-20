شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
أخبار دولية
20 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

السيسي يزور واشنطن في نيسان

publishing date: 20/03/2017 01:23:43
episodes
السيسي يزور واشنطن في نيسان
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أعلن مسؤول بالبيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد محادثات في واشنطن في الثالث من نيسان.

وذكر المسؤول ان هذه الزيارة ستكون بدعوة من ترامب.

وناقش الزعيمان خلال اتصال هاتفي في 23 كانون الثاني بعد أيام من تولي ترامب منصبه سبل تعزيز مكافحة الإرهاب.
الإعلان

وأكد ترامب التزامه بالعلاقات الثنائية وذلك حسبما قالت الحكومتان آنذاك.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact