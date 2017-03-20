السيسي يزور واشنطن في نيسان

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد محادثات في واشنطن في الثالث من نيسان.



وذكر المسؤول ان هذه الزيارة ستكون بدعوة من ترامب.



وناقش الزعيمان خلال اتصال هاتفي في 23 كانون الثاني بعد أيام من تولي ترامب منصبه سبل تعزيز مكافحة الإرهاب.

الإعلان

وأكد ترامب التزامه بالعلاقات الثنائية وذلك حسبما قالت الحكومتان آنذاك.