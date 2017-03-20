هل تقدم البحث في قانون باسيل؟

عقدت أمس سلسلة اجتماعات، كان آخرها بين مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، لمراجعة النقاش الذي حصل بينهما وبين وزير الخارجية جبران باسيل وتيار المستقبل، خصوصاً أن فريق الحزب الاستشاري كان قد أعدّ مجموعة ملاحظات على مشروع باسيل.

وأكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" ليل أمس "أن البحث ضاق، وللمرة الأولى نقترب من التوافق، وكل الأطراف تنسّق في ما بينها".

ولفتت المصادر الى أن "ملاحظات الرئيس نبيه بري على القانون بسيطة، فيما موقف حزب الله إيجابي.

في المقابل، أكدت مصادر في فريق 8 آذار أن بري رافض تماماً لمشروع باسيل.