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20 آذار 2017
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بالصور- الحريري استقبل جعجع ليلا

publishing date: 20/03/2017 01:40:19
episodes
بالصور- الحريري استقبل جعجع ليلا
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استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري ليل الأحد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة غطاس خوري والسيد نادر الحريري.
 
 
 
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