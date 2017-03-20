العثور على 47 جمجمة في مقابر جماعية بالمكسيك

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أعلن ممثل الادعاء في ولاية فيراكروز بالمكسيك إن المحققين عثروا على 47 جمجمة أخرى يشتبه أنها لضحايا حرب المخدرات في الولاية وذلك بعد أيام من العثور على 250 جمجمة في مقبرة جماعية منفصلة تستخدمها عصابات المخدرات.وتعتبر فيراكروز التي تقع على خليج المكسيك منذ فترة طويلة مقرا للعصابات الإجرامية التي تتقاتل بسبب تجارة المخدرات المربحة وممرات تهريب المهاجرين.