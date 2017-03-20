أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة...

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يتحول الطقس في لبنان إلى متقلب مع احتمال بعض الامطار الخفيفة اليوم وفي الأيام المقبلة.الأثنين ٢٠ آذار:طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة تتساطق ثلوج خفيفة على ١٨٠٠م - ١٩٠٠م.الثلاثاء ٢١ آذار:طقس متقلب مع احتمال حفيف لامطار خفيفة متفرقة الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.الأربعاء ٢٢ آذار:طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفة متفرقة الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.