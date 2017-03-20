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منذ 17 ساعة
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أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة...

publishing date: 20/03/2017 15:48:00
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يتحول الطقس في لبنان إلى متقلب مع احتمال بعض الامطار الخفيفة اليوم وفي الأيام المقبلة.

الأثنين ٢٠ آذار:
طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة تتساطق ثلوج خفيفة على ١٨٠٠م - ١٩٠٠م.

الثلاثاء ٢١ آذار:
طقس متقلب مع احتمال حفيف  لامطار خفيفة متفرقة الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.
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الأربعاء ٢٢ آذار:
طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفة متفرقة الحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة. 
 
 
 
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