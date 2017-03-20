ممثلون عن الحكومة السورية سيحضرون محادثات جنيف

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله ان ممثلين عن الحكومة السورية سيحضرون محادثات السلام المقبلة في جنيف.وذكر بوغدانوف إن موسكو تأمل في أن تتمكن المعارضة السورية المسلحة من حضور محادثات السلام.واشار الى أن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا سيزور موسكو قبل محادثات جنيف.ويحاول دي ميستورا التوسط لابرام اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربين بسوريا ويعتزم إعادة المفاوضين للمشاركة في مناقشات عميقة في 23 آذار بعدما انتهت جولة محادثات إجرائية في جنيف في الثالث من الشهر الحالي.