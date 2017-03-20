بالصور: نجوى كرم حضرت ايضاً في الإعتصام.. وماذا فعل جورج وسوف على كورنيش المنارة؟

لم تكن الفنانة إليسا النجمة الوحيدة الّتي حضرت في إعتصام الأمس من خلال طباعة صورها وكلماتها على يافطات بل كان لشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم حصّةً أيضاً.

فقد نشر السيد جو كرم، أحد معجبي نجوى كرم، صورةً له من ساحة رياض الصلح وهو يحمل يافطة كتب عليها كلمات أغنية نجمته المفضلة "لا تترك حقّك وتفلّ، ينقبروا هنّي يفلّوا".

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في سياقٍ منفصل، وفي حين كانت جميع الأنظار تتوجّه نحو ساحة رياض الصلح إختار سلطان الطرب جورج وسوف ممارسة رياضته الصباحية على كورنيش المنارة في بيروت، فتفاجأ به بعض المشاة وتوقّفوا لإلتقاط الصور التذكارية معه. ​

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