شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
20 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

حسن خليل فنّد الإجراءات الضريبة التي كانت ستقر بجلسة مجلس النواب الأخيرة

publishing date: 20/03/2017 06:08:20
episodes
المؤلف:
بسّام أبو زيد
بسّام أبو زيد
@BassamAbouZeid
بسام أبو زيد مراسل صحفي منذ العام 1989 ومذيع أخبار منذ العام 1994 ومقدم برنامج نهاركم سعيد منذ العام 2010 وحائز على إجازة في الصحافة ووكاﻻت اﻷنباء من الجامعة اللبنانية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

رأى وزير المال علي حسن خليل ان عدم الاتفاق على قانون انتخابي سيفجر أزمة كبرى ربما تطال استقرار مؤسسات أخرى، مبديا اصراره على اقرار السلسلة مع اصلاحات جريئة.

 

وأكد حسن خليل ان ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسية لتطيير السلسلة وتصفية حسابات بين القوى، مشيرا الى ان من حق الناس ان تخاف لان التجارب لم تكن مشجعة.

 
الإعلان

وأعلن انه قد يكون هناك بعض الثغرات في السلسلة سيتم درسها وهناك اجتماع لممثلي كتل سياسية سيعقد قريبا لتصويب بعض هذه الثغرات .

 

وشدد الوزير حسن خليل على ان البعض حاول استغلال قلق الناس لتحقيق غايات سياسية. وقال:"سلسلة الرتب والرواتب هي حق ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا الى هذه المشكلة".

 

ولفت الى ان تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري امس وضع الامور في نصابها.

 

وأفاد:"كحركة امل وكتلة تنمية وتحرير وكوزير مال نحن مع السلسلة ويجب ان تواكبها اصلاحات حقيقية ولا يجب ان تبقى هناك محميات وقطاعات لا يمس فيها."

 

وأضاف:" لم تضف اية مادة ضريبة على ما نوقش في اللجان النيابية عام 2014 والتحفظ على 1% tva مشروع اذا استطعنا ان نؤمن واردات من مكامن اخرى وسوف نفعل".

 

وأوضح ان هناك سلة مواد اساسية في التعليم والصحة والغذاء معفية من اية ضرائب، محذرا من أي ضريبة في الموازنة تصيب الفئات الفقيرة.

 

وقال:"عُرض علينا مليار دولار مقابل الغاء بند الضرائب على المصارف" .

 

الى ذلك، منعت مجموعة من محامي الحراك المدني من حضور مؤتمر حسن خليل وأكد الوزير استعداده للقاء المحامين بعد المؤتمر الصحافي المخصص للاعلام فقط.  

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact