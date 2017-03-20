ترامب: المزاعم حول علاقتي مع روسيا تندرج ضمن "الاخبار المزيفة"

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين المزاعم بانه تعاون مع روسيا بانها تندرج ضمن "الاخبار المزيفة" بعدما خلصت الاستخبارات الاميركية الى ان موسكو حاولت التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسة الاميركية لصالحه.

الإعلان

وتأتي تغريدته فيما يستمع مجلس النواب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الامن القومي حول مسألة الاتصالات مع روسيا الى جانب مزاعم ترامب التي اثارت استغرابا حول تعرضه للتنصت من قبل الرئيس السابق باراك اوباما.ودعا الرئيس الاميركي أيضا الكونغرس ومكتب التحقيقات الفدرالي اللذين اطلق كل منهما تحقيقا مستقلا في هذه المزاعم الى معالجة "الموضوع الفعلي" وهو على حد قوله "تسريب معلومات مصنفة".وأضاف في سلسلة تغريدات صباحية اعتاد على نشرها "يجب ايجاد منفذ التسريبات الان".