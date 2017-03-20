شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
أخبار دولية
20 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

ترامب: المزاعم حول علاقتي مع روسيا تندرج ضمن "الاخبار المزيفة"

publishing date: 20/03/2017 06:51:08
episodes
ترامب: المزاعم حول علاقتي مع روسيا تندرج ضمن &quot;الاخبار المزيفة&quot;
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين المزاعم بانه تعاون مع روسيا بانها تندرج ضمن "الاخبار المزيفة" بعدما خلصت الاستخبارات الاميركية الى ان موسكو حاولت التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسة الاميركية لصالحه.
     
وتأتي تغريدته فيما يستمع مجلس النواب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الامن القومي حول مسألة الاتصالات مع روسيا الى جانب مزاعم ترامب التي اثارت استغرابا حول تعرضه للتنصت من قبل الرئيس السابق باراك اوباما.
  
ودعا الرئيس الاميركي أيضا الكونغرس ومكتب التحقيقات الفدرالي اللذين اطلق كل منهما تحقيقا مستقلا في هذه المزاعم الى معالجة "الموضوع الفعلي" وهو على حد قوله "تسريب معلومات مصنفة".
 
وأضاف في سلسلة تغريدات صباحية اعتاد على نشرها "يجب ايجاد منفذ التسريبات الان".
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact