في الأيام الماضية، لفتت شريحة جديدة من معجبي النجمات العربيات الأنظار وتتمثّل بالفئات العمرية الصغيرة. وبعد أصغر معجبة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أثارت طفلة لبنانية من معجبات الفنانة إليسا ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، أعادت الفنانة إليسا نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع تويتر وظهرت فيه طفلة تدعى ريانا وتبلغ من العمر 6 سنوات. ويبدو أن ريانا هي من أصغر معجبات إليسا، فغنّت أغنية "ولا بعد سنين" على طريقة الفيديوكليب وأعربت عن حبّها الكبير لنجمتها المفضلة.

@elissakh my niece adores Elissa so much, as well as his uncle (me) 😌#wala_baad_snin from my niece Riana to #elissa 😍💕💞💝 pic.twitter.com/c8QMjDUcOs