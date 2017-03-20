لماذا تشعر بعض السيدات بألم في شعر رأسهن؟

دائمًا ما تشعر السيدة بنوع من الألم في شعرها عندما تفك تسريحة شعرها بعد يوم طويل بخاصة بعد رفع شعرها على طريقة تسريحة ذيل الحصان.

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وأوضحت الطبيبة الأميركية أنجيلا لامب أن الألم يكمن فعليًا عند النهايات العصبية التي تتصل بكل شعرة والتي تتأثر عند شد الشعر إلى الوراء.

وقالت لامب إن بصيلات الشعر تتلقى الشعور بالألم في بادئ الأمر.

كذلك، أشارت لامب إلى ان الشعر هو جزء من الجهاز العصبي لذلك عندما تقوم السيدة برفعه، تشكّل بذلك ضغطًا على النهايات العصبية للشعر والتي تتعرض للإلتهاب عند تكرار الأمر.

وأعلنت الطبيبة جيسيكا وو أن الشعر يعتاد على وضعية معيّنة لاتجاه خصلات الشعر على فترة محددة من الوقت ، لذلك تتأثر فروة الرأس عند فك التسريحة أو تغييرها لأن النهايات العصبية للشعر تتحفز من جديد.

وأوضحت لامب أن اللجوء إلى تسريحة ذيل الحصان باستمرار يعرّض السيدة لمواجهة مشكلة فقدان الشعر ( Alopecia ) كما يمكن أن يفقد الشعر كثافته ويصبح خفيفًا.

وأضافت لامب أن تعرض الشعر للتعب يؤدي إلى تلفه لأن الشعر مؤلف من مادة الكيراتين لذلك يجب على السيدة محاولة تسريحات مختلفة كل يوم، مثل الكعكة أو الجداديل الضفائر.

وفي حال اللجوء إلى الضفائر، حذّرت لامب من ضرورة أن تكون غير شديدة ورخوة لأنها تسبب بفقدان الشعر إذا تم جذب الخصلات بقوة.