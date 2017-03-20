بالصور: كيف كانت كلوي كارداشيان قبل خسارة الوزن؟

لاحظ جميع متابعي برنامج تلفزيون الواقع الذي يتناول حياة الأسرة الأميركية "كارداشيان" كيف نجحت إحدى الشقيقات، كلوي، في خسارة الوزن بشكل كبير.

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وبعد اتخاذ القرار بتغيير شكل جسمها عام 2014 وممارسة الرياضة بشكل مكثف واتباع حمية غذائية، حصلت كلوي كارداشيان على قوام ممشوق ومثير تتباهى به من خلال اختيارها للملابس.

وخسرت كلوي حوالي 18 كيلوغرامًا عبر اتّباع حمية غذائية خالية من منتجات اللبن كما كانت تمارس التمارين الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

وتتابع كلوي نمط الحياة الذي بدأت تتبعه عام 2014 وهي تشجّع دائمًا متابعينها على مواقع التواصل الإجتماعي على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعلى تناول الطعام الصحي.

وخسرت كلوي حوالي 18 كيلوغرامًا عبر اتّباع حمية غذائية خالية من منتجات اللبن كما كانت تمارس التمارين الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

وتتابع كلوي نمط الحياة الذي بدأت تتبعه عام 2014 وهي تشجّع دائمًا متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعلى تناول الطعام الصحي.

لنشاهد كيف بدت كلوي قبل التحوّل وبعده:

عام 2006

عام 2007

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