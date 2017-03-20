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بالصور: كيف كانت كلوي كارداشيان قبل خسارة الوزن؟

publishing date: 20/03/2017 10:03:55
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بالصور: كيف كانت كلوي كارداشيان قبل خسارة الوزن؟
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لاحظ جميع متابعي برنامج تلفزيون الواقع الذي يتناول حياة الأسرة الأميركية "كارداشيان" كيف نجحت إحدى الشقيقات، كلوي، في خسارة الوزن بشكل كبير.

 
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وبعد اتخاذ القرار بتغيير شكل جسمها عام 2014 وممارسة الرياضة بشكل مكثف واتباع حمية غذائية، حصلت كلوي كارداشيان على قوام ممشوق ومثير تتباهى به من خلال اختيارها للملابس.

 

وخسرت كلوي حوالي 18 كيلوغرامًا عبر اتّباع حمية غذائية خالية من منتجات اللبن كما كانت تمارس التمارين الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

 

وتتابع كلوي نمط الحياة الذي بدأت تتبعه عام 2014 وهي تشجّع دائمًا متابعينها على مواقع التواصل الإجتماعي على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعلى تناول الطعام الصحي.

 

وخسرت كلوي حوالي 18 كيلوغرامًا عبر اتّباع حمية غذائية خالية من منتجات اللبن كما كانت تمارس التمارين الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

 

وتتابع كلوي نمط الحياة الذي بدأت تتبعه عام 2014 وهي تشجّع دائمًا متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعلى تناول الطعام الصحي.

 

لنشاهد كيف بدت كلوي قبل التحوّل وبعده:

 
عام 2006
 
Khloe Kardashian transformation
 
عام 2007
 
Khloe Kardashian transformation
عام 2009
 
Khloe Kardashian transformation
عام 2011
 
Khloe Kardashian transformation
عام 2013
 
Khloe Kardashian transformation
عام 2014
 
Khloe Kardashian transformation
عام 2015 
 
Khloe Kardashian transformation
 
 
عام 2016
 
Khloe Kardashian transformation
المصدر
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