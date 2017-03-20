بالفيديو: مراسل تركي يثير الجدل بعدما طلب يد خطيبته للزواج في الحرم المكي

جثا مراسل قناة تلفزيونية تركية على ركبتيه في صحن الطواف في الحرم المكي، طالبًا يد خطبيته للزواج. وتم تصوير مقطع الفيديو نزولا عند رغبة العروس المستقبليّة.

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وكان المراسل يوسف أكيون، نجل الملحق الإعلامي التركي في السعودية، قد سبق وعرض الزواج على خطيبته في عام 2012، لكنّها اشترطت عليه أن يجثو على ركبتيه لتقبل الزواج به.

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وبعد مرور خمس سنوات حقق رغبتها.

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ونشر أكيون بثا مباشرا للحظة طلب يد خطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "هنا توجد الكعبة المشرفة، وهنا أمهاتنا المباركات، أخجل منهن قليلا ولكنني فكرت أن أقوم بعمل جيد".

وتم تداول مقطع الفيديو هذا بكثافة على مواقع االتواصل الاجتماعي، إلا أنّ المراسل اضطر على حذفه بعد موجة الانتقادات التي طالته من الناشطين الذي اعتبروا طلب الزواج أمام الكعبة المشرفة غير لائق.