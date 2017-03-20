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جعجع: شعارنا إيقاف الهدر قبل الإتجاه نحو الضرائب

publishing date: 20/03/2017 11:09:28
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اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن أسوأ أنواع الإستغلال هو عندما يحاول أحدهم إستغلال وجع الناس ، مشيراً الى ان شعار القوات منذ بدء مناقشة الموازنة إيقاف الهدر قبل الإتجاه نحو الضرائب.

 

وعن تظاهرة رياض الصلح امس ، قال جعجع في خلال مؤتمر صحافي :"الى جانب المشهد الحقيقي الذي كان في رياض الصلح كان هناك مشهد مزيف تماما كوجود اللواء جميل السيد في الساحة والذي دعم عهد الوصاية المعروف بالفساد"، وأضاف :" احد الاحزاب الذي شارك في الحكومات منذ الـ2005 قال بالأمس لا للهدر ولا للفساد فليتذكر ان الهدر والفساد ليسا وليدا اللحظة".

 
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هذا، واقترح جعجع سلة اجراءات تحدث بها مع الرئيس سعد الحريري الذي وافق عليها لتدعيم الوضع الاقتصادي في لبنان، ومن اهم بنود السلة :

 -تخفيض أرقام موازنة السنة والتي تبلغ 26 مليار الى 22 مليار دولار.

 - وضع دفتر شروط من قبل وزير الطاقة سيزار ابي خليل لإشراك القطاع الخاص في الكهرباء، بعد الإنتهاء من الموازنة.

- عدم التهرب من الضرائب، إذ التهرب الضرائبي يبلغ 50%.

- ضبط وضع الجمارك إذ هناك مسالك غير شرعية برية وجوية وبحرية.

- وقف التوظيف "قاطبة" في الدولة اللبنانية.
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