بالصورة- بعد الاشتباه بتورطهم في اعتداء برلين...توقيف 3 ألمان من أصل لبناني

اوقفت الشرطة التركية في احد مطارات اسطنبول ثلاثة المان من اصل لبناني يشتبه بتورطهم في الاعتداء على سوق خلال فترة عيد الميلاد في برلين، وبعزمهم على شن هجوم في اوروبا، كما ذكرت وسائل الاعلام التركية الاثنين.

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واوقف الرجال الثلاثة الاسبوع الماضي في مطار اتاتورك الدولي ويشتبه بانهم مرتبطون بانيس العامري الذي يرجح انه منفذ الهجوم بشاحنة اقتحمت في 19 كانون الاول سوقا في برلين ما ادى الى سقوط 12 قتيلا.وأشارت وسائل الاعلام التركية الى أن شرطة مكافحة الارهاب في اسطنبول اوقفت المشتبه بهم بعدما ابلغت بان الرجال الثلاثة يريدون التوجه الى بلد اوروبي غير محدد لتنفيذ هجوم على ما يبدو.