صورة قديمة لعاصي الحلاني ووالدته... وكلمات مؤثرة في عيد الأم!

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حسيت يما بوجع ساعة ما عيدك طل وانا بغربه ويا عيد الغالية ايش جابك ما اصعبك ياعيدها لما علينا تحل وتبقى وجع يا عيد وحدك بلا صحابك 💔💔💔
A post shared by Assi Hallani (@assielhallaniofficial) on Mar 20, 2017 at 1:56am PDT
حسيت يما بوجع ساعة ما عيدك طل وانا بغربه ويا عيد الغالية ايش جابك ما اصعبك ياعيدها لما علينا تحل وتبقى وجع يا عيد وحدك بلا صحابك 💔💔💔
A post shared by Assi Hallani (@assielhallaniofficial) on Mar 20, 2017 at 1:56am PDT