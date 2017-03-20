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صورة قديمة لعاصي الحلاني ووالدته... وكلمات مؤثرة في عيد الأم!

publishing date: 20/03/2017 11:31:06
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صورة قديمة لعاصي الحلاني ووالدته... وكلمات مؤثرة في عيد الأم!
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نشر فارس الأغنية اللبنانية عاصي الحلّاني صورة قديمة عبر حسابه الرسمي على انستغرام جمعته بوالدته الراحلة.

وجاءت هذه الصورة بمناسبة عيد الأمّ فقد علّق عليها الحلاني بالقول: "حسيت يما بوجع ساعة ما عيدك طل وانا بغربه ويا عيد الغالية ايش جابك ما اصعبك ياعيدها لما علينا تحل وتبقى وجع يا عيد وحدك بلا صحابك."
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يُشار إلى أنّ تعليقه على الصورة جاء من كلمات أغنيته التي كان قد أطلقها منذ عشر سنوات أيّ عام 2007.

وقد نالت الصورة ردود فعل كثيرة عبر انستغرام وحظيت بأكثر من 5 آلاف إعجاب خلال 3 ساعات فقط.

إليكم الصورة:
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