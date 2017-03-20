أطعمة على المدخنين تناولها لتفادي الإصابة بأمراض الرئة

أعلنت دراسة حديثة أجرتها الباحثة السويدية جوانا كالوزا في معهد كارولنسكا الطبي في ستوكهولم أن تناول الخضار يوميًا يحمي المدخنين من الإصابة بمرض الإنسداد الرئوي المزمن.



وأظهرت الدراسة أن تناول 5 وجبات من الخضار الغنية بمضادات الأكسدة لها آثارًا إيجابية للمدخنين مثل الأوراق الخضراء والفلفل والتفاح.

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وذكرت الدراسة أن التدخين هو إحدى المسببات الرئيسية للأمراض التي تصيب الرئتين مثل الإنتفاخ الرئوي وانسداد مجرى التنفّس.



وشملت الدراسة التي استمرت على طول 14 سنة أكثر من 44 ألف شخص في منتصف عمرهم من بينهم مدخنين وأشخاص أقلعوا عن هذه العادة.



وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الخضار وبخاصة الأوراق الخضراء هم أقل عرضة للإصابة بمرض الإنسداد الرئوي بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع المدخنين (السابقين والحاليين) الذين يتناولون كميات قليلة من الخضار.