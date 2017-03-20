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20 آذار 2017
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ما السرّ وراء اختلاف طعم مشروب البيبسي عن الكوكاكولا؟

publishing date: 20/03/2017 11:47:18
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ما السرّ وراء اختلاف طعم مشروب البيبسي عن الكوكاكولا؟
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يكون الشخص عادة إما من محبي البيبسي، إما من محبي الكوكاكولا، لكن ما من أحد يحب الإثنين معًا.

 

ويؤكّد المستهلكون أنّه ثمة فرق في الطعم بين الإثنين.

 
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صحيح أنّ المشروبين الغازيين يتشابهان في اللون الأسود، لكنهما يختلفان في طريقة التعبئة والحملات التسويقية والتغليف، وأيضا المذاق.

 

والسبب وراء ذلك هو أنّ مشروب الكولا يحتوي على نكهة الفانيلا، أما البيبسي فيحتوي على نسبة أعلى من السكر ويتميّز بنكهة حمضية على عكس مذاق الفانيلا في الكولا، وذلك بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

 

وفي ما يتعلق بالمحتوى الغذائي، يحتوي مشروب البيبسي على نسبة أكبر من السكر والسعرات الحرارية والكافيين، في حين أنّ الكولا يحتوي أكثر على الملح.

 

أما أنتم فأيهما تفضلون؟
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