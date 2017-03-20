من هو أثرى أثرياء العالم؟

كشف تصنيف مجلة فوربس الاميركية الذي نشر الاثنين ان مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس لا يزال أثرى رجل في العالم ما يؤكد تزايد ثروات عمالقة الانترنت.

وتصدر وليام هنري غيتس الثالث (61 عاما) للسنة الرابعة على التوالي لائحة اثرياء العالم وللمرة ال18 في السنوات ال22 الماضية مع ثروة شخصية تقدر بحوالى 86 مليار دولار.

وحل بعده رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت مدير شركة "بيركشاير هاثاواي" بين اول عشرة أثرياء في العالم وغالبيتهم من الاميركيين ويعملون في قطاع التكنولوجيا.

وبين أول عشرة اثرياء مؤسس موقع امازون جيف بيزوس في المرتبة الثالثة ومؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ في المرتبة الخامسة ومؤسس شركة اوراكل للمعلوماتية لاري ايليسون في المرتبة السابعة.

وقد ارتفع عدد اصحاب المليارات في العالم بنسبة 13% مقارنة مع السنة الماضية ليصل الى 2043، في اعلى زيادة سنوية خلال 31 عاما منذ ان بدأت المجلة تعد اللائحة.

وتقدمت الولايات المتحدة لائحة الدول التي تضم اكبر عدد من اصحاب المليارات مع 565 شخصا على خلفية ارباح بورصة نيويورك والنمو القوي، وبعدها الصين (319 مليارديرا) ثم المانيا (114)

وتراجع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى المرتبة 544 على اللائحة مع ثروة تقدر بحوالى 3,5 مليار دولار. ونسبت المجلة تراجع ثروة ترامب الى تباطوء سوق العقارات في مانهاتن

وبين اول عشرة اثرياء على لائحة فوربس الاسباني أمانسيو اورتيغا صاحب سلسلة متاجر زارا في المرتبة الرابعة ورجل الاعمال المكسيكي كارلوس سليم في المرتبة السادسة ورئيس بلدية نيويورك السابق ومؤسس "بلومبرغ نيوز" مايكل بلومبرغ في المرتبة العاشرة.