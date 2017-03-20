ممارسة الجنس... تحميكم من هذه الأمراض!

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تعتبر ممارسة الجنس واحدة من أكثر الطرق التي يعتمدها الثنائي للتعبير عن الحب والمشاعر.والملفت هو ان بعض الدراسات أظهرت أن للجنس فوائد عديدة على الصحة العقلية والبدنية في آن معاً.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي فوائد صحية متعددة لممارسة الجنس.-محاربة علامات الشيخوخة: أظهرت الدراسات أن ممارسة الجنس تحارب علامات الشيخوخة، وأن الأشخاص الذين يمارسون الجنس أقله 3 مرات في الأسبوع يبدون أصغر بحوالي 10 سنوات.- التخلّص من البثور: إن ممارسة الجنس تحفّز الدورة الدموية في الجسم وبالتالي ما يساعد في الحصول على بشرة مشرقة ونضرة. إن الجنس كفيل في تطهير مسام الجلد. كذلك، إن ممارسة الجنس بانتظام يحافظ على التوازن الصحيح للهرمونات، وهذا ما يعزز إنتاج الكولاجين.-التقليل من خطر الاصابة بسرطان البروستات: إن زيادة عدد مرات القذف مفيد جداً لصحة الرجل. ووفقاً لنتائج دراسة نشرت في المجلة الطبية لجمعية Urologial الأميركية، فإنه على الرجل أن يمارس الجنس أقلّه 21 مرّة في الشهر. في الواقع، إن زيادة وتيرة القذف تقلّل خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 22 في المئة.-التخفيف من آلام الطمث: تؤدي ممارسة الجنس بانتظام دوراً كبيراً في التخفيف من حدّة آلام الطمث التي تشعر بها المرأة.-تسكين الآلام: من شأن ممارسة الجنس أن تكون وسيلة فعالة للتخلّص من آلام الرأس والصداع، وذلك بفضل دورها في زيادة معدلات الأندورفين في الجسم، بحسب ما كشفت الدراسات.