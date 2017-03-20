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افتتاح جائزة "عزم طرابلس" لحفظ القرآن...ميقاتي للحريري : لا ولن تكون عداوة بيننا

publishing date: 20/03/2017 13:12:28
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افتتاح جائزة &quot;عزم طرابلس&quot; لحفظ القرآن...ميقاتي للحريري : لا ولن تكون عداوة بيننا
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رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم حفل إفتتاح "جائزة عزم طرابلس الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده الذي نظمته "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" و"دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية"، وذلك في قاعة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت.

 
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وقد اعتبر االحريري أن "تعليم ابنائنا القرآن هو تعليم لهم على اخلاق التواصل والتعارف"، مؤكداً أن "الحرص على الوحدة يجب ان نعمل عليه جميعا لوحدة اللبنانيين وحماية اللبنانيين ونحن نمر بمرحلة صعبة في المنطقة لكن وحدتنا كلبنانببن وطوائف مجتمعة على لبنان نتقبل الآخر ونتفهم هواجس الآخرين هو الاساس في قيام لبنان".

 

هذا، توجه الرئيس الاسبق نجيب ميقاتي للحريري بالقول :"لا ولن تكون عداوة بيننا بل اختلاف في المقاربات ولعل في ذلك فائدة للبنانيين".

 

بدوره، دعا مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان تلقيادات السياسية الى التلاقي والتواصل والتشاور من اجل الخير العام وخير الشعب اللبناني ووحدته.
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